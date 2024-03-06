السيسي: الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل المزيد من التأجيل

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة “لا يحتمل المزيد من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار”.

وأكد “السيسي” خلال استقباله وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، برئاسة النائبة أليسيا كيرنز رئيسة اللجنة، “أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها”.

وأوضح الرئيس المصري، أن الحل الدائم والعادل للتوتر في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا خطورة اتساع محاور وجبهات الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته.

هذا وتجرى حاليا اجتماعات في القاهرة، بحضور ممثلين لحركة حماس وغياب “إسرائيلي”، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان، والذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 152 على قطاع غزة إلى أكثر من 30717 قتيلا و72156 جريحا.