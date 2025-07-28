السيسي يناشد ترامب: أوقفوا حرب غزة وافتحوا بوابات المساعدات

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، نداءً خاصًا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا فيه إلى التدخل العاجل لوقف الحرب في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين داخل القطاع.

وقال السيسي، في كلمة متلفزة: “أوجه نداءً خاصًا لك، من فضلك ابذل كل الجهد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات. وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب”، مشيرًا إلى أنه يثق بقدرة ترامب على إنهاء الصراع والمعاناة في غزة.

وأكد الرئيس المصري أن مصر تواصل القيام بدورها تجاه القضية الفلسطينية، وأنها لن تتخلى عن مسؤوليتها، قائلاً: “الدور المصري شريف ومخلص وأمين، ولن يتغير”، مضيفًا أن القاهرة حريصة على إيجاد حلول سلمية تنهي الحرب وتخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار السيسي إلى أن معبر رفح هو معبر مخصص لعبور الأفراد، وأن تشغيله لا يعتمد فقط على الجانب المصري، بل يتطلب تنسيقًا من داخل القطاع. وأوضح أن قطاع غزة يحتاج في الأيام العادية إلى ما بين 600 و700 شاحنة مساعدات، مؤكدًا استعداد مصر لإدخال كميات كبيرة من المساعدات، وأن “ليس هناك ما يعوق دخولها من جانبنا”.

كما شدد الرئيس المصري على ضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لضمان دخول أكبر عدد ممكن من شاحنات المساعدات، منبهًا إلى خطورة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكداً أن ذلك “سيؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين”، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.

يأتي هذا النداء في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، واستمرار الدعوات الدولية لوقف العمليات العسكرية والسماح بدخول الإغاثة الإنسانية العاجلة.

كاتس: فتح أبواب الجحيم في غزة حال عدم إفراج حماس عن الأسرى

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الاثنين، أن إسرائيل ستفتح “أبواب الجحيم” في قطاع غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وأوضح كاتس أن الجيش الإسرائيلي يعمل بكل قوة على ضمان الإفراج عن المحتجزين مع الحفاظ على سلامتهم خلال العمليات العسكرية، مشدداً على أن الهدف الأبرز هو القضاء على حركة حماس ومنعها من التهديد المستقبلي لإسرائيل.

وأشار إلى أن الجيش يقوم بإعطاء إنذارات مسبقة للسكان في مناطق مثل خان يونس لإخلائهم قبل تنفيذ الضربات الجوية والبرية والبحرية، مع الحرص على سلامة الجنود والمواطنين.

وزير بريطاني: لندن قد تعترف بدولة فلسطين قبل عام 2029

قال وزير الدولة البريطاني للبزنس والتجارة جوناثان رينولدز، في تصريح لقناة سكاي نيوز، إن حكومة المملكة المتحدة قد تعترف بدولة فلسطين قبل عام 2029، أي خلال الفترة الزمنية للبرلمان الحالي.

وأضاف رينولدز ردًا على سؤال بشأن التوقيت: “في البرلمان الحالي، نعم، إذا كان ذلك سيساعد في تحقيق الاختراق المطلوب. لكن لا يمكننا القيام بذلك فقط كرمز سياسي، لأن ذلك لن ينهِ الصراع”.

يذكر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان جزءًا من البرنامج الانتخابي لحزب العمال البريطاني، الذي عاد إلى السلطة في يوليو 2024، إلا أن البرنامج لم يحدد موعدًا محددًا لذلك.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد صرح سابقًا أن لندن ستعترف بدولة فلسطين “في الوقت المناسب”.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا على ضرورة وقف الحرب في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى نزع السلاح عن حركة حماس وتأمين إعادة إعمار القطاع.

غوتيريش: لا يجوز استخدام الجوع كسلاح حرب

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية في إثيوبيا، أن استخدام الجوع كسلاح في النزاعات يُعد جريمة لا يمكن التسامح معها.

ولفت إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مناطق مثل غزة والسودان، محذراً من أن استمرار النزاعات يزيد من انتشار الجوع ويقوض الاستقرار والسلام.

وأشار غوتيريش عبر مداخلته بالفيديو إلى أن “الجوع يغذي انعدام الاستقرار ويقوض السلام، ويجب ألا نقبل أبداً استخدامه كسلاح حرب”.

وفي ذات السياق، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراً بشأن الأوضاع الغذائية في قطاع غزة، حيث سجلت مستويات خطيرة من سوء التغذية تهدد حياة السكان.

وأوضحت المنظمة أن الحظر المتعمد على وصول المساعدات أسفر عن وفيات كان بالإمكان تفاديها، حيث وثقت 74 حالة وفاة مرتبطة بسوء التغذية منذ بداية 2025، منها 63 حالة في يوليو وحده، شملت 24 طفلاً دون سن الخامسة و38 بالغاً.

وأشارت إلى أن معظم الوفيات كانت عند وصول المرضى للمرافق الصحية، مع وجود علامات واضحة على الهزال الشديد، مؤكدة أن الأزمة لا تزال قابلة للتجنب، وحملت المسؤولية إلى عرقلة وصول المساعدات الغذائية والطبية التي أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح.

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بنشر قوات دولية في غزة ويدعو “حماس” لتسليم سلاحها للسلطة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، بنشر قوات دولية في قطاع غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مؤكداً استعداد حكومته لتحمّل المسؤوليات وتنفيذ الالتزامات داخل القطاع، في حال توفر البيئة المناسبة لذلك.

وخلال كلمته أمام مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، شدد مصطفى على أن حل الدولتين يمثل “فرصة تاريخية لا ينبغي إضاعتها”، داعياً إسرائيل إلى وقف سياسة التجويع في غزة فوراً، ووجّه نداء إلى حركة “حماس” لتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية كجزء من مسار التوحيد الوطني.

وأشار إلى دعم حكومته الكامل لجهود الوسطاء الدوليين لإنهاء الحرب الدائرة، واصفاً المؤتمر بأنه يحمل أملاً للفلسطينيين بإمكانية التوصل إلى سلام عادل ومستدام.