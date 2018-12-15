الشاهد: السعودية منحتنا مساعدة مالية بنحو 830 مليون دولار

وجرى السبت في قصر العوجا بالدرعية توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والجمهورية التونسية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس الحكومة التونسية الشاهد.

ووقع من جانب المملكة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ومن الجانب التونسي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، اتفاقية قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان ( المرحلة الثانية) بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية.

واتفاقية قرض مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، ومذكرة تفاهم منحة المملكة العربية السعودية لمشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في العاصمة تونس، بين المملكة والجمهورية التونسية.