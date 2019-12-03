الشح: ما صرح به «الحويج» يأتي في إطار تسول الدعم لقتل أبناء ليبيا

قال المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، إن ما صرح به عبد الهادي الحويج، وزير خارجية حفتر كما اسمته صحيفة “معاريف” العبرية يأتي في إطار تسول الدعم لقتل أبناء ليبيا.

وأضاف الشح في تصريح لـ«عين ليبيا» يقول:

هذا ليس بغريب من طغمة فاسدة تريد إرجاع ليبيا إلى منظومة الحكم العسكري المنهار الذي طالما تغنى بالقضية الفلسطينية لدغدغة مشاعر الشعوب عندما كان مسيطر على الحكم.

وتابع:

هؤلاء لن يتوانوا عن فعل أي شيء للوصل إلى الحكم مهما كلف ذلك من دماء الليبيين.

هذا وكشف وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، عن أن حكومته تأمل تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، مع الحويج على هامش زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، اشترط أن يجري حل القضية الفلسطينية قبل إقامة العلاقة مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحويج أكد خلال اللقاء، على أن ليبيا ملتزمة بقرارت الجامعة العربية والأمم المتحدة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفق قوله.

ونقلت “معاريف” عن الحويج دعم ليبيا للسلام الإقليمي، ورغبته في مشاركة الدول الأوروبية مؤتمر برلين، الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري.

وأضاف وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، أن ليبيا باتت ساحة للإرهاب وتصفية الحسابات بين القوى الكبرى التي تتنازع على النفوذ في المنطقة، حسب وصفه.