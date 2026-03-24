الصحة تحتفل بـ«اليوم العالمي لمرض السل»: صحتك أولويتك

تحيي وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، اليوم العالمي لمرض السل، تحت شعار منظمة الصحة العالمية لهذا العام: “نعم نستطيع القضاء على مرض السل، بقيادة الدول وبدعم من الشعوب”.

وأكدت الوزارة أن مواجهة مرض السل مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن وعي المواطن هو حجر الأساس للوقاية والسيطرة على المرض.

ودعت الوزارة المواطنين في حال وجود أعراض أو مخالطة شخص مصاب إلى:

التوجه لأقرب مركز من مراكز الدرن لإجراء الكشف الطبي المبكر.

اتباع الإرشادات الطبية بدقة.

عزل المريض خلال فترة نشاط المرض.

عدم قطع العلاج لتفادي الوصول إلى الدرن المقاوم.

المبادرة للكشف الطبي حرصًا على سلامة المخالطين.

وأشارت الوزارة إلى أن العلاج مجاني وأن الدرن قابل للشفاء إذا تم تشخيصه مبكرًا واتباع البروتوكول العلاجي الكامل.