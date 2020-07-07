الصين بعد فيروس كورونا تتأهب لمرض الطاعون

أعلنت الصين حالة التأهب التام، بعد التأكد من ظهور حالة واحدة من الطاعون الدملي في مدينة بيانور في منطقة منغوليا الداخلية لدى راعي ماشية خلال نهاية الأسبوع.

وقالت السلطات الطبية في مدينة بيان-نور إنها أعلنت مستوى الخطورة الثالث لانتشار المرض.

وتم اليوم رصد مريض أصيب بالعدوى بعد تواجده في بؤرة تفش محتملة وأضافت اللجنة أن المريض يخضع الآن للعلاج والعزل، وتم تقييم حالته على أنها مستقرة.

وينتج الطاعون الدملي عن عدوى بكتيرية، وقد يكون مميتا، ولكن يمكن علاجه بالمضادات الحيوية المعتادة.

وتم الإبلغ عن الحالة الجديدة على أنها حالة مشتبهة من الطاعون الدملي السبت، في مستشفى بمدينة بيانور، ونقل رجل إلى المستشفى وبعد ذلك تم الإعلان عن المستوى الثالث من التحذير الوبائي في هوشون في أوراد-تشونغكي في مدينة بيان نور.

وحذرت السلطات من أن هناك خطر في انتشار المرض بين سكان المدينة، وأعطيت توصيات وإرشادات بعدم اصطياد وتناول الحيوانات البرية.