الصين تحقق إنجازًا نوويًا جديدًا

أعلنت شركة الصين الوطنية للطاقة النووية عن إتمام مفاعل “لينج لونج ون”، أول مفاعل نووي تجاري صغير معياري بري في العالم، بنجاح اختبار الأداء البارد، في مقاطعة تشانغجيانغ بجنوب الصين، واصفة ذلك بأنه خطوة حاسمة على طريق التشغيل التجاري الكامل.

وبحسب الشركة، فإن اختبار الأداء البارد يمثل أول “فحص مادي” شامل للمفاعل، ويُعد أساسًا متينًا لمراحل التشغيل التالية، بما في ذلك الاختبارات الساخنة والاختبارات الحرجة.

ويهدف هذا النوع من المفاعلات إلى تلبية احتياجات الطاقة بكفاءة وأمان، مع تقليل الانبعاثات الكربونية.

ويقع مشروع “لينج لونج ون” في مقاطعة هاينان، ويحظى بأهمية دولية كونه أول مفاعل صغير يحصل على مراجعة أمان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يُبرز التزام الصين بالمعايير الدولية في التكنولوجيا النووية.

وبمجرد دخوله الخدمة، يُتوقع أن يولد المفاعل نحو مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 526 ألف منزل في هاينان. كما سيُسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 880 ألف طن سنويًا، ما يعادل زراعة حوالي 7.5 مليون شجرة.

ابتكار آخر في قطاع النقل

وفي سياق متصل، كشفت الصين أيضًا عن أول قطار سياحي ثقافي يعمل بالهيدروجين في مقاطعة جيلين. القطار مزود بنظام طاقة خالٍ من الانبعاثات ويعمل دون الحاجة لأسلاك علوية، ما يجعله نموذجًا للنقل المستدام في المناطق السياحية والثقافية.

هذا القطار يُعد خطوة جديدة في تطوير البنية التحتية الذكية الصديقة للبيئة، ويعكس التوجه الصيني نحو تقنيات المستقبل المعتمدة على الطاقة النظيفة والابتكار البيئي.

وبهذه الابتكارات المتعددة، تواصل الصين تعزيز مكانتها في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة، بما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني.

الصين تعزل ثاني أرفع جنرال و8 مسؤولين بارزين من الحزب الحاكم بسبب فساد

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، الجمعة، فصل ثاني أرفع جنرال في البلاد، و8 مسؤولين بارزين من الحزب الشيوعي الحاكم والجيش، بعد اتهامات بسوء سلوك رسمي خطير مرتبط بالفساد.

المسؤول العسكري هو هي ويدونغ، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وهو أعلى رتبة تستهدفها حملة مكافحة الفساد الأخيرة في القيادة العسكرية.

وتم التحقيق مع ويدونغ بتهم مخالفة قواعد الحزب وحيازة مبالغ مالية ضخمة، ولم يظهر في الأماكن العامة منذ أشهر.

ومن بين المسؤولين الآخرين مدير إدارة العمل السياسي مياو هوا، الذي خضع لتحقيق سابق في نوفمبر 2024.

وشدد الرئيس شي جين بينغ، على عدم التهاون في مكافحة الفساد التي طالت عدة قطاعات، وقام بتعديلات واسعة في القيادة العسكرية خلال 2023، من بينها تغيير وزراء الدفاع.