الصين تنهي تقليدا في البلاد دام ثلاثة عقود

في خطوة مفاجئة، أعلنت الصين إنهاء أحد تقاليدها السياسية، والذي دام ثلاثة عقود.

وذكرت وكالة رويترز، أن الصين ألغت المؤتمر الصحافي الذي يعقده رئيس الوزراء الصيني في ختام اجتماع البرلمان السنوي.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لو تشين جيان، قوله إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، لن يقدم إفادة لوسائل الإعلام في ختام الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني “البرلمان”، هذا العام والذي يبدأ، الثلاثاء، في بكين، مضيفا: باستثناء مناسبات معينة لن يعقد لي المؤتمرات الصحافية السنوية.

وأضاف لو، أن المؤتمر الصحافي أُلغي لأن الوزراء سيعقدون مزيداً من المؤتمرات بشأن الدبلوماسية والاقتصاد والأمور التي تتعلق بمعيشة المواطنين خلال الاجتماع البرلماني الذي يستمر أسبوعاً.

وذكرت الوكالة، أن هذه الخطوة تعكس تركيز الدولة المتنامي على الشأن الداخلي والسيطرة المركزية.

يذكر انه ومنذ 1993، أجرى رؤساء الوزراء الصينيون مقابلات مع وسائل الإعلام بعد الاجتماع البرلماني.