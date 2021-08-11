الصين.. معاقبة مسؤولين لفشلهم في السيطرة على متحوّر «دلتا»

أفادت شبكة “سي إن إن CNN” الأمريكية، بأن الصين عاقبت عشرات المسؤولين المحليين بسبب فشلهم في السيطرة على التفشي الجديد في البلاد للمتحوّر “دلتا” من فيروس كورونا.

وانتشر هذا المتحور لأول مرة في مدينة نانجينغ الشرقية، وانتقل حاليا لأكثر من نصف مقاطعات الصين البالغ عددها 31 مقاطعة، حيث تسبب في أكثر من 1000 إصابة خلال ثلاثة أسابيع، وفقا لإحصاءات CNN المنقولة عن التقارير اليومية للجنة الصحة الوطنية.

هذا وعوقب ما لا يقل عن 47 مسؤولا، من رؤساء الحكومات المحلية واللجان الصحية والمستشفيات والمطارات، بسبب الإهمال، وفقا للبيانات الرسمية وتقارير وسائل الإعلام الحكومية.

ويجد هؤلاء المسؤولون الذين فشلوا في السيطرة على الوباء على وجه السرعة بشكل كامل، أنفسهم امام إجراءات تأديبية.

في نانجينغ، عاصمة مقاطعة جيانغسو، تم إلقاء اللوم على 15 مسؤولا بانتشار العدوى في مطار نانجينغ لوكو الدولي، حيث يعتقد أن التفشي الأول لفيروس “دلتا” بدأ لأول مرة بعد اكتشاف إصابة 9 عمال نظافة تابعين للمطار يوم 20 يوليو بالمرض.

ويخضع ثلاثة مسؤولين في المطار للتحقيق من قبل سلطات الانضباط بالمقاطعة، واعتقل اثنان منهم. وقال بيان إن آخرين، بمن فيهم نائب عمدة نانجينغ، تلقوا عقوبات تتراوح من الإيقاف إلى التحذيرات الشديدة.

ورصدت السلطات الصحية 328 إصابة جديدة بكورونا في يوليو، أي العدد نفسه تقريبا المسجل في الفترة من فبراير إلى يونيو، ويؤثر بشكل خاص على مدن مثل نانجينغ غير البعيدة عن شنغهاي، أو مدينة تشانغجياجيه السياحية في مقاطعة هونان.

وسارعت السلطات إلى فرض عمليات إغلاق صارمة، واختبارات جماعية، وحجر صحي شامل، وقيود على السفر، وهو دليل صارم استخدمته سابقا للقضاء بسرعة على الأمراض الفيروسية السابقة، بما في ذلك تفشي فيروس كورونا للمرة الأولى في ووهان أواخر عام 2019.