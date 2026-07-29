الطرابلسي يبحث مع «سفير بنغلاديش» أوضاع الجالية وملفات مشتركة

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، الثلاثاء، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى ليبيا، محمد حبيب الله، في لقاء تناول عددًا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية الليبية إن المباحثات ركزت على المجالات الأمنية، إضافة إلى مناقشة ملفات تتعلق بالجالية البنغلاديشية المقيمة في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات تطوير التنسيق المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وبنغلاديش، خاصة في المجالات المرتبطة بالعمل الأمني والتواصل بين المؤسسات المعنية.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التعاون بين الجانبين بما يسهم في دعم العلاقات بين البلدين ومعالجة القضايا التي تخص الجالية البنغلاديشية الموجودة في ليبيا.

هذا وتربط ليبيا وبنغلاديش علاقات تعاون تشمل عددًا من المجالات، وتضم ليبيا جالية بنغلاديشية تعمل في قطاعات مختلفة، ما يجعل ملفات الإقامة والعمل والتنسيق الأمني من أبرز القضايا المطروحة في العلاقات الثنائية بين البلدين.