إسرائيل تواصل قصفها مختلف مناطق قطاع غزة

واصلت إسرائيل قصفها مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 228 من الحرب، مخلفة عشرات آلاف القتلى والجرحى عدا عن دمار كبير.

وخلال الساعات الماضية، أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 106 أشخاص وإصابة 176.

كما تواصل القوات الإسرائيلية اجتياح مخيم جباليا لليوم التاسع، وتحاصر مستشفى العودة في تل الزعتر لليوم الثاني، وتواصل إغلاق مدخل بلدة بيت حانون، ومحاصرتها للنازحين في مدارس الإيواء القريبة منها.

وفي رفح تخطت الدبابات الإسرائيلية بوابة صلاح الدين على الشريط الحدودي جنوب المدينة ونسفت عدة منازل في حي البرازيل شرق المدينة وتمركزت أيضا في محيط مشفى النجار.

كما دمرت الطائرات الإسرائيلية مربعات سكنية في مخيم يبنا ومخيم الشابورة ما أدى لمقتل خمسة فلسطينيين.

ونفذت الطائرات الإسرائيلية، غارات استهدفت شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما قتل فلسطينيان في إطلاق نار اسرائيلي استهدفهم في محور نتساريم العسكري شمال مخيم النصيرات.

هذا وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة إلى إلى 35562 قتيلا و79652 جريحا.