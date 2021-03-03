العراق.. هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد

تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق صباح اليوم الأربعاء لهجوم بعدد من الصواريخ، وقالت مصادر أمنية إن 14 صاروخا استهدفت القاعدة العسكرية.

وتستضيف القاعدة قوات أميركية وعراقية وقوات من التحالف، وتقع على بعد حوالي 193 كلم غرب بغداد، في محافظة الأنبار.وفقا لقناة الحرة.

وشرحت المصادر إن القاعدة تضم جناحين كبيرين منفصلين، أحدهما للجانب العراقي والقسم الآخر لقوات التحالف.

وأكدت سماع صوت انفجارات وارتفاع السنة الدخان من محيط القاعدة، بالإضافة الى سماع صوت صافرات الإنذار داخل القاعدة لحظة سقوط الصواريخ.

وانطلقت من منطقة البيادر، وهي منطقة زراعية تقع على الطريق العام بين هيت والبغدادي.

وعن الأضرار، قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء الخفاجي إن “الصواريخ وقعت جميعها في محيط القاعدة، ولم تلحق أضرارا مادية أو بشرية بالقاعدة”.

وأشار في حديث لموقع “بغداد اليوم” إلى أن “الصواريخ المستخدمة نوع غراد”، مبينا أن “عمليات التحقيق والبحث ما زالت مستمرة، وأن جميع المعلومات أولية وغير نهائية”.

الجدير بالذكر أن القاعدة تحوي على مقرات للجيش العراقي من عمليات الجزيرة والفرقة السابعة.

وكانت هذه القاعدة العسكرية تعرضت، في يناير 2020، لهجوم صاروخي إيراني ردا على مقتل في الحرس الثوري، قاسم سليماني، بضربة أميركية أدت إلى مقتله قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر ذاته.

وكانت قناة “سي بي إس نيوز” الأميركية نشرت، مطلع الشهر الجاري، لقطات فيديو جديدة توثق لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية

والخميس الماضي، استهدفت ضربات جوية في شرق سوريا منشآت تابعة لجماعات مدعومة من إيران، ردا على هجمات صاروخية على أهداف أميركية بالعراق، حسبما ذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون).