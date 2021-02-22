العراق يبحث بناء 7 محطات طاقة شمسية مع شركات عالمية

وزارة النفط العراقية، أعلنت أمس الأحد، أنها تجري محادثات مع شركات عالمية من أجل بناء 7 محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 750 ميجاوات في إطار سعيه لتطوير إمكانات الطاقة المتجددة بالبلاد.

وأفادت الوزارة في بيان أمس الأحد إنه في إطار حرص العراق على توسيع قدرته الصغيرة على توليد الطاقة فإنه يجري محادثات مع بعض الشركات العالمية، بينها توتال الفرنسية و”شركات نرويجية”، لمناقشة بناء مشروعات الطاقة الشمسية.



وأضاف البيان أن كل محطات الطاقة الشمسية الـ7 سوف تُقام في جنوب البلاد، وبينها محطة بطاقة 300 ميغاوات في كربلاء.



وفي سياق متصل، توفر شبكة الكهرباء الوطنية المتداعية الكهرباء لبضع ساعات فقط في اليوم، الأمر الذي يجعل العراقيين يعانون بشدة خلال فصل الصيف حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

ويبلغ إنتاج العراق من الكهرباء حاليا 11 ألفا و500 ميغاوات، وفقا لموقع وزارة الكهرباء، لأن العديد من محطات الكهرباء لا تعمل لعدم وصول الغاز إليها.

ويطالب العراقيون بإنهاء أزمة الكهرباء المتواصلة منذ العام 2003، على الرغم من إنفاق البلاد أكثر من 81 مليار دولار، حسب اللجنة النيابية المشكلة للنظر في عقود الكهرباء، بالإضافة إلى إيقاف حرق الغاز المصاحب.



والطاقة الشمسية نادرة في العراق باستثناء استخدامها في إضاءة بعض الشوارع الرئيسية بالبلاد.

والأربعاء، وافق مجلس الوزراء العراقي على احالة سبع محطات طاقة شمسية للاستثمار في أربع محافظات، هي المثنى وواسط وكربلاء وبابل.وفقا لما ذكر موقع عربي 21.

وقالت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار، سها النجار، في تصريحات صحفية، إن هذه الخطوة من شأنها الاسهام بتوفير الطاقة الكهربائية النظيفة وتقليل الضغط على محطات الطاقة التي تعمل بالوسائل الأخرى لاسيما خلال فصل الصيف المقبل.