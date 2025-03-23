العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يُدين العدوان الإسرائيلي في غزة

أدان المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي واستنكر بشدة ما ترتكبه ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من خروقات جسيمة للهدنة في قطاع غزة، واستمرارها في شنّ عدوان همجي ضد المدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال المركز إن إصرار إسرائيل على تصعيد العمليات العسكرية واستهداف البنية التحتية والمدنيين العزّل في غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويكشف بوضوح عن تحد سافر للإرادة الدولية، وضربها عرض الحائط لكل الجهود الساعية إلى إحلال السلام ووقف نزيف الدم.

وجدد المركز الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقرا له، مطالباته باتخاذ موقف حازم لوقف آلة الحرب الإسرائيلية، وإلزامها باحترام قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، والكفّ عن استهداف المدنيين، ورفع الحصار الجائر، وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأشار بيان المركز إلى أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة يرقى إلى درجة التواطؤ، ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم. وعليه.

ودعا المركز العربي الأوروبي، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته الفورية واتخاذ إجراءات ملزمة لإيقاف العدوان، كما دعا محكمة الجنايات الدولية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.

كما طالب المركز من المجتمع الدولي فرض عقوبات رادعة ضد إسرائيل بسبب انتهاكها الصارخ للقانون الدولي، ودعا الدول الفاعلة إلى الضغط الحاسم لإعادة إحياء مسار الحل السلمي وضمان حماية المدنيين.