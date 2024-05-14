«العفو الدولية» تطالب بلدان العالم بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

طالبت منظمة العفو الدولية، “بلدان العالم بوقف تزويد الأسلحة إلى إسرائيل، التي تنتهك وبشكل ممنهج حقوق المدنيين الفلسطينيين”.

وقالت المنظمة في بيان: “يجب على حلفاء إسرائيل بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا التوقف عن تقديم المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة لإسرائيل التي تنتهك قواتها وبشكل ممنهج حقوق المدنيين الفلسطينيين”.

وأضاف البيان، أن “الحكومات التي تواصل تزويد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة تخاطر بأن تصبح شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل”.

وكانت الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل في إطار مراجعة أنواع معينة من المساعدة العسكرية لإسرائيل.

هذا وارتفعت حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 35091 قتيلا و 78827 جريحاً.