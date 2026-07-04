العلم يعيد تعريف القهوة.. فوائد تتجاوز «النشاط الذهني»

تشير عشرات الدراسات العلمية المنشورة في مجلات طبية وغذائية دولية إلى أن فنجان القهوة اليومي لا يقتصر على دوره التقليدي في زيادة اليقظة ومحاربة التعب، بل يمتد ليشمل مجموعة واسعة من الفوائد الصحية المحتملة، خاصة عند تناوله بشكل معتدل ومنتظم.

وبحسب مراجعات علمية شاملة وتحليلات تراكمية لبيانات واسعة النطاق، يرتبط استهلاك القهوة بانخفاض محتمل في مخاطر عدد من الأمراض المزمنة، نتيجة احتوائها على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل الكافيين، والبوليفينولات، ومضادات الأكسدة، التي تؤثر في وظائف الجسم على مستويات متعددة.

على مستوى الدماغ، تشير دراسات في علم الأعصاب إلى أن الكافيين يسهم في تعزيز الانتباه وزيادة سرعة معالجة المعلومات، إضافة إلى تحسين الأداء المعرفي على المدى القصير، عبر تأثيره على مستقبلات الأدينوزين المسؤولة عن الشعور بالنعاس. كما تربط أبحاث وبائية بين الاستهلاك المنتظم للقهوة وانخفاض احتمالية الإصابة ببعض الأمراض العصبية التنكسية مثل ألزهايمر وباركنسون، مع تفسير محتمل يعود إلى دور مضادات الأكسدة في تقليل الإجهاد التأكسدي في الخلايا العصبية.

وفي ما يتعلق بصحة القلب والأوعية الدموية، أظهرت دراسات رصدية واسعة أن تناول القهوة باعتدال، غالبًا بين كوب إلى ثلاثة أكواب يوميًا، يرتبط بانخفاض نسبي في خطر الإصابة ببعض أمراض القلب والسكتات الدماغية لدى فئات معينة، ويُعزى ذلك إلى تأثيرها المحتمل في تحسين مرونة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات المزمنة.

كما تشير أبحاث في مجال التغذية والتمثيل الغذائي إلى أن القهوة قد تلعب دورًا في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يفتح المجال أمام دراسات إضافية حول علاقتها المحتملة بتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، رغم اختلاف النتائج بحسب نمط الحياة والعوامل الوراثية.

وفي جانب آخر، تربط دراسات رياضية بين استهلاك الكافيين وتحسن الأداء البدني، إذ يعمل على زيادة قدرة التحمل وتقليل الإحساس بالإجهاد خلال التمارين، ما يجعله عنصرًا شائعًا في برامج التغذية الرياضية.

أما على مستوى الكبد، فقد أظهرت أبحاث أن الاستهلاك المنتظم للقهوة قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض الكبد المزمنة، بما في ذلك التليف، حيث يُعتقد أن المركبات المضادة للأكسدة تساهم في حماية خلايا الكبد من التلف التدريجي.

وتشير دراسات أيضية حديثة أيضًا إلى أن القهوة قد تؤثر في عمليات الالتهاب داخل الجسم، إذ ترتبط بمستويات أقل من بعض المؤشرات الالتهابية لدى مستهلكيها بشكل معتدل، وهو ما يفسر جزءًا من ارتباطها المحتمل بانخفاض مخاطر بعض الأمراض المزمنة.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، تؤكد الأبحاث أن الإفراط في استهلاك القهوة قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل اضطرابات النوم، وزيادة القلق، وتسارع ضربات القلب، ما يجعل “الاعتدال” العامل الحاسم في تحقيق الفائدة الصحية دون ضرر.

هذا وتحولت القهوة خلال العقود الأخيرة من مشروب يومي تقليدي إلى محور لآلاف الدراسات العلمية في مجالات الطب والتغذية والأعصاب، حيث سعت الأبحاث إلى فهم تأثير مكوناتها النشطة على الجسم البشري.

ومع تزايد البيانات الوبائية والتحليلات طويلة المدى، باتت القهوة تُصنف ضمن المشروبات التي قد تحمل فوائد صحية متعددة عند استهلاكها ضمن حدود معتدلة، مع استمرار الجدل العلمي حول تأثيراتها الدقيقة على المدى الطويل.