«الغنوشي» يتقدم بمبادرة لرئيس تونس لإيجاد حلّ للأزمة السياسية

أرسل راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب التونسي، اليوم السبت، رسالة لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بخصوص إيجاد حلّ للأزمة السياسية التي تمر بها تونس.

وأفادت رئاسة المجلس في بلاغ، بأن الغنوشي دعا رئيس الجمهورية باعتباره “رمز وحدة الدولة” إلى تجميع الفرقاء لايجاد مخرج ومجموعة من الحلول عبر تغليب الحوار وتبادل الرأي والمشورة حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات، بالتزامن مع ما تعيشه البلاد من أزمات مركبة، اقتصادية واجتماعية وصحية.

وأكد رئيس البرلمان التونسي ضرورة بعث رسالة إيجابية للشعب التونسي ودول العالم تُبرز أنه رغم اختلاف التونسيين وتنامي خطابات التحريض، إلا أن لتونس دولة ومؤسسات جديرة بالثقة، وأن البلاد في حاجة لتأمين الدواء والغذاء والشغل والأمن وكذلك للتهدئة وتنمية روح التضامن وتوسيع دائرة المشترك الوطني.

كما اقترح الغنوشي على رئيس الجمهورية عقد لقاء يجمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية في أقرب الآجال.

وتأتي هذه المبادرة بعد أسابيع من أزمة سياسية، تشهدها تونس، بسبب التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي.