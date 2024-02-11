الفلبين.. حادث مأساوي يتسبب بوفاة عشرات المواطنين

توفي عشرات الأشخاص جراء انهيار أرضي هائل ضرب قرية لتعدين الذهب في جنوب الفلبين.

وذكرت السلطات الفلبينية، انه ارتفعت حصيلة وفيات الانهيار الأرضي في قرية ماسارا الجبلية في مقاطعة دافاو دي، إلى 54 شخصا، بينما لا يزال 63 شخصا في عداد المفقودين.

وأضافت السلطات، أن 32 ساكنا على الأقل نجوا من الإصابات لكن 63 ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه من بين المفقودين عمال مناجم، فيما تم نقل أكثر من 1100 أسرة إلى مراكز الإخلاء حفاظا على سلامتهم.

ولفتت السلطات، إلى أن عملية البحث تعرقلت بسبب سوء الأحوال الجوية والمخاوف من حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.

كما وجهت السلطات نداءً لسكان المنطقة، دعتهم فيه إلى الإبلاغ عما اذا كان أحد من أقربائهم مفقوداً، بحسب وكالة رويترز.

يذكر أن المنطقة تعرضت لأمطار غزيرة في الأسابيع الماضية التي سبقت وقوع الانهيار الأرضي، بينما دمرت الزلازل منازل ومباني في ذات المنطقة في الأشهر الأخيرة.

هذا وتعد الانهيارات الأرضية شائعة في معظم أنحاء الفلبين بسبب التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة وإزالة الغابات بغرض التعدين.