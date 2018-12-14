القبض على متهمين جدد بواقعة فيديو الهرم الإباحي

وتمكنت قوات الأمن من القبض على أحد الأشخاص الذي كان يعمل جمالًا في المنطقة الأثرية بالهرم في محافظة الجيزة، وفتاة اشتركت معه في تسهيل وصول المصور وصديقته لأعلى سفح الهرم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم موسى عمر موسى يعمل “جمّالًا” بالمنطقة الأثرية، ساعد على صعود المصور وصديقته إلى سفح الهرم مقابل حصوله على 4 آلاف جنيه، بالإضافة إلى قيام فتاة تدعى هند علي إبراهيم بالتوسط لإتمام الصفقة.

وبينت أن المصور الدنماركي وصل البلاد بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، وغادر بتاريخ 4 ديسمبر الجاري، مبينة أنه قام بالتسلل للمنطقة الأثرية ليلًا بصحبة الدنماركية الجنسية جوزفين سارة بالس.

وكانت التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة في مصر، كشفت تورط رجلَي أمن وشخص ثالث يعملون في منطقة الأهرامات في تسهيل تصوير الفيديو.

وأثبتت التحقيقات التي شاركت فيها عدة جهات، على مدار الأيام الماضية، تورط فردَي أمن من المسؤولين عن حراسة المنطقة الأثرية، وكذلك أحد العاملين في هذا القطاع ويدعى “ع. ش” وشهرته “بيسة” في تلك الواقعة.

يذكر أن مقطع الفيديو الإباحي الذي قام بتصويره الشاب الدنماركي أندرياس هفيد مع صديقته، أثار غضب المصريين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الفضيحة.