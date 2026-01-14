القبض على محتال متورط بعمليات نصب

تمكّن مركز شرطة الهضبة في طرابلس من ضبط شخص متورط في عدة قضايا نصب واحتيال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.

وتشير التحقيقات إلى ورود عدة بلاغات ضد المتهم، شملت بيع عقارات وأراضٍ دون تسليمها أو إعادة الأموال، إضافة إلى محاولة التحريض على شهادة الزور.

وتفصيلًا، تقدّمت مواطنة ببلاغ أفادت فيه بتعرضها للنصب بعد شراء منزل بمبلغ 189,000 دينار، ودفعها مبلغ 20,000 دينار مقدمًا دون استلام المنزل، فيما لاذ المتهم بالفرار دون إعادة المبلغ.

كما تلقى المركز بلاغًا آخر من مواطن فوجئ بوجود مستأجرة داخل المنزل الذي اشتراه من نفس الشخص.

وتقدّم شخص ثالث بشكوى بشأن شقة قيد الإنشاء، دفع مبلغ 40,000 دينار كدفعة أولى، ولم يتم تسليم الشقة أو إعادة الأموال.

وتقدّم مواطن رابع ببلاغ حول شراء قطعة أرض تبين لاحقًا أنها محل نزاع، بينما أفادت مواطنة أخرى بتعرضها للنصب بمبلغ 12,000 دينار.

كما ورد بلاغ بشأن طلب المتهم من أحد المواطنين الإدلاء بشهادة زور لصالحه.

وبناءً على البلاغات، كُلّف أعضاء التحري بالمركز بالبحث وجمع المعلومات، وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى النيابة المختصة.