القضاء البرازيلي يتحدى ترامب: لا تنازلات في محاكمة بولسونارو

أثار تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على البرازيل توتراً داخل أروقة المحكمة العليا في برازيليا، في ظل المحاكمة الجارية للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترمب. وسط إصرار القضاء البرازيلي على المضي قدماً دون تقديم تنازلات، يبرز صراع واضح بين استقلال القضاء في البرازيل والضغوط الأميركية.

مواجهة بين القضاء الأميركي والبرازيلي

رغم العطلة السنوية للمحكمة العليا البرازيلية في يوليو، بدأ عدد من القضاة بقيادة ألكسندر دي مورايس، المشرف على قضية بولسونارو، إعداد موقف قوي يؤكد سيادة القانون الوطني ويرفض التنازل أمام التهديدات الأميركية. في المقابل، ألغت واشنطن تأشيرات دخول دي مورايس وعدد من القضاة، مما زاد من حدة التوترات.

رئيس المحكمة العليا، لويس روبرتو باروسو، تواصل مع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أكد بدوره على استقلالية مؤسسات الدولة ورفضه تلقي أوامر من الخارج، في إشارة مباشرة إلى تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات البرازيلية اعتباراً من أغسطس.

قضية بولسونارو.. معركة وجودية للديمقراطية البرازيلية

تعتبر المحكمة العليا البرازيلية محاكمة بولسونارو جزءاً من معركة أكبر للحفاظ على الديمقراطية، خاصة بعد الأحداث الدراماتيكية في يناير 2023 عندما اقتحم أنصار بولسونارو مؤسسات الدولة. القضاة يرون أن الرئيس السابق قاد البلاد نحو أزمة دستورية تهدد استقرار النظام الديمقراطي.

في المقابل، يظهر تحالف بولسونارو مع ترمب بوضوح من خلال الجهود الدبلوماسية التي يقودها نجله إدواردو بولسونارو في واشنطن للضغط على الإدارة الأميركية.

خطوات قضائية وسياسية متبادلة

رداً على التحقيقات، فرض القضاء البرازيلي قيوداً على بولسونارو، منها وضع “سوار إلكتروني” للحد من تحركاته، بينما ألغت الولايات المتحدة تأشيرات دخول عدد من القضاة. السفارة الأميركية في برازيليا أعربت عن قلقها من تسييس التحقيقات لكنها لم تؤثر على موقف القضاء المستقل في البرازيل.

تداعيات محتملة على العلاقات الدولية

يشير مراقبون إلى أن تصاعد التوترات بين واشنطن وبرازيليا قد يؤدي إلى اضطرابات في العلاقات الثنائية، خصوصاً مع إدارة ترمب التي تتبع سياسة تجارية صارمة. القضاة البرازيليون، رغم انقسام السلطات التنفيذية والقضائية داخلياً، يعكسون إرادة مشتركة لعدم الاستسلام للضغوط الخارجية.

مستقبل المحاكمة واستمرار الصراع

تتوقع المحكمة إصدار حكمها النهائي في أغسطس المقبل، في ظل استمرار الإجراءات القضائية ورفض القضاة تقديم تنازلات. بينما يواصل إدواردو بولسونارو وحلفاؤه في واشنطن تحركاتهم الدبلوماسية، يبقى موقف ترمب الداعم لبولسونارو دون تغيير.