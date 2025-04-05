«الكيلاني» تختتم مشاركتها بـ«القمة العالمية للإعاقة» في برلين

اختتمت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، مشاركتها في أعمال القمة العالمية للإعاقة، التي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين، بتنظيم مشترك بين الحكومة الألمانية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والاتحاد الدولي للإعاقة.

وشهدت القمة الإعلان الرسمي لـ “بيان عمان–برلين”، الذي “يُعد إطارًا دوليًا يعكس التزام الدول المشاركة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير السياسات الداعمة لهم في مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والعمل، والدمج المجتمعي”.

وتضمن البيان “التأكيد على ضمان مشاركة الأشخاص “ذوي الإعاقة” في صياغة السياسات واتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، كأحد المبادئ الأساسية لتحقيق الدمج الفعلي والشامل في مختلف مناحي الحياة”.

وأكدت الكيلاني، في ختام مشاركتها “دعم ليبيا الكامل لمضامين البيان، مشددة على حرص الحكومة على مواصلة العمل من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة”.

وثمّنت الوزيرة “جهود الدول المنظمة للقمة، وأكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في خلق بيئة دامجة وأكثر عدلاً للأشخاص ذوي الإعاقة”.

وزيرة الشؤون الاجتماعية تلتقي سفير وموظفي السفارة الليبية ببرلين

في السياق، أجرت الكيلاني، زيارة إلى السفارة الليبية في برلين، حيث التقت السفير جمال البرق وعدد من مسؤولي السفارة.

وتركز اللقاء “على التنسيق المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لتطوير آليات تنظيمية وخدمية تستهدف تحسين حياة المواطنين الليبيين المقيمين في ألمانيا، بما يشمل الجوانب الاجتماعية والتعليمية والصحية”.

كما اطلعت الوزيرة على “سير الدراسة في المدرسة الليبية في برلين، والتي تُعد المدرسة العربية الوحيدة في المدينة، حيث تضم أكثر من ألف طالب من مختلف الأعمار، مقدمةً بذلك فرصة تعليمية متميزة للطلاب الليبيين، كما تم التطرق إلى أوضاع المرضى الليبيين في ألمانيا وسبل تقديم الدعم لهم بشكل فعال”.

وأشادت الوزيرة “بجهود السفارة في تمثيل ليبيا على أكمل وجه، مثمّنةً جهودها في إنجاح مشاركة ليبيا في القمة العالمية للإعاقة التي شهدتها برلين يومي 2 و 3 أبريل الجاري، مؤكدة ضرورة تعزيز هذا التعاون لمواكبة احتياجات الجالية”.