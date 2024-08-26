«اللافي» يناقش القضايا التي تتعلق بقطاع الصحة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الاثنين، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، “لمناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بقطاع الصحة، والوقوف على المشاكل التي تواجه سير العمل بالمؤسسات، والمرافق الصحية المختلفة”.

واستعرض الاجتماع “التحديات التي يواجهها القطاع، وسُبل حلحلة عدد من الصعوبات، والعراقيل التي تواجهها الوزارة في أداء عملها، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين”.

النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي يلتقي وزير الصحة المكلف الاثنين|26أغسطس 2024 التقى النائب بالمجلس الرئاسي السيد… تم النشر بواسطة ‏المجلس الرئاسي الليبي‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤