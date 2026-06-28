«اللحوم الحمراء».. المعادلة الصعبة بين الفوائد والمخاط!

أزاحت سلسلة من الأبحاث الطبية والسريرية الموسعة المنشورة حديثا، وفي مقدمتها دراسة تفصيلية شاملة في مجلة “الخلية والبيولوجيا الجزيئية للجهاز الهضمي والكبد” (CMGH) الصادرة عن الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي في يونيو من عام 2026، الستار عن ارتباط وثيق ومقلق للغاية بين تناول اللحوم الحمراء وتفاقم أمراض التهاب الأمعاء المزمنة (IBD)، والتي تشمل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، حيث تبين أن بروتين لحم البقر على وجه التحديد يحفز استجابات مناعية حادة وتدميرية داخل الجهاز الهضمي مقارنة بالبروتينات المشتقة من مصادر نباتية.

وفي المقابل، تؤكد الهيئات الطبية والمؤسسات الصحية العالمية أن اللحوم الحمراء غير المصنعة تظل عنصرا غذائيا عالي القيمة لاحتوائها على مغذيات حيوية دقيقة يصعب توفيرها من مصادر أخرى، مما يضع الأطباء والمستهلكين أمام موازنة دقيقة للغاية تتطلب حساب الفوائد الملموسة مقابل المخاطر البيولوجية المحتملة على سلامة القولون.

الفوائد الصحية الكاملة للحوم الحمراء

تعتبر اللحوم الحمراء، عند تناولها باعتدال وضمن نمط حياة صحي، مخزنا طبيعيا متكاملا للمغذيات التي تدعم النظم الحيوية في الجسم، وتتلخص أبرز فوائدها المثبتة علميا في النقاط التالية:

توفير حديد الهيم عالي الامتصاص البيولوجي: تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة مرتفعة من حديد الهيم، وهو الشكل الذي يمتصه الجسم بكفاءة وسرعة تفوق بأضعاف الحديد غير الهيمي الموجود في المصادر النباتية، مما يجعله خط الدفاع الأول والأساسي للوقاية من فقر الدم (الأنيميا) وتعزيز إنتاج الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى الخلايا.

بروتين كامل عالي الجودة لبناء الأنسجة: تمنح اللحوم الحمراء الجسم بروتينا عالي القيمة البيولوجية يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع الجسم تصنيعها بمفرده، وهي عناصر حاسمة لبناء وتجديد الكتلة العضلية، وإصلاح الأنسجة الخلوية التالفة، ودعم النمو البدني السليم لدى الأطفال والرياضيين.

إمداد الجسم بفيتامين B12 والزنك والسيلينيوم: تعتبر اللحوم مصدرا رئيسيا ووفيرا لفيتامين B12 الضروري لسلامة الجهاز العصبي المركزي وتصنيع الحمض النووي (DNA)، بالإضافة إلى محتواها العالي من الزنك الذي يعزز كفاءة الجهاز المناعي ويسرع التئام الجروح، والسيلينيوم الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة يحمي الخلايا من التلف.

المخاطر الكاملة والعلاقة الميكانيكية المقلقة بالتهاب الأمعاء

بالمقابل، ركزت الدراسات التحليلية الحديثة، بما فيها الأبحاث المنشورة في مجلة “بحوث التغذية الجزيئية والأغذية” لعام 2025، على رصد الآثار السلبية العميقة للإفراط في تناول اللحوم الحمراء على البيئة الداخلية للأمعاء، وخلصت إلى نتائج مقلقة تشمل:

إثارة الهجمات المناعية والالتهابات المعوية الحادة: رصد الباحثون أن الوجبات الغذائية الغنية ببروتين لحم البقر واللحوم الحمراء الأخرى تحفز تراكم خلايا مناعية معينة تُعرف بالخلايا النخاعية، وتحديدا الخلايا البلعمية والعدلات، في الغشاء المخاطي للقولون، مما يؤدي إلى إفراز مفرط لبروتينات السيتوكينات المعززة للالتهاب، والتي تهاجم أنسجة الأمعاء وتزيد من حدة أعراض التهاب القولون وتمنع تعافيه.

تدمير التوازن البكتيري (الميكروبيوم) في القولون: يتسبب هضم بروتين اللحوم الحمراء في حدوث خلل حاد وشديد في التنوع البيولوجي للبكتيريا المعوية، حيث أظهرت التحاليل تراجعاً حاداً في أعداد السلالات البكتيرية النافعة والمحمية للجدار المعوي، مثل بكتيريا “الفيكاليباكتيريوم بروسنيتزي” وبكتيريا “الأكرمانسيا موسينيفيلا” التي تنتج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة المغذية للقولون، وفي المقابل، يحفز هذا البروتين نمو وتكاثر سلالات بكتيرية ضارة تفرز سموما تهاجم البطانة المخاطية وتجعلها أكثر عرضة للتقرح.

اضطراب توازن الأحماض الصفراوية وسلامة الحاجز المعوي: تتفاعل ميكروبات الأمعاء مع النواتج الثانوية لتفكك وهضم بروتين اللحوم الحمراء بطريقة تؤثر سلبا على سلامة ونفاذية الحاجز المعوي، حيث تؤدي إلى تغيير تركيب الأحماض الصفراوية وتحويلها إلى أحماض صفراوية ثانوية ضارة، مما يسهل اختراق مسببات الأمراض والسموم لانسجة الأمعاء العميقة وتنشيط الاستجابات الالتهابية المزمنة.

ارتفاع قياسي في معدلات الإصابة بالتهاب القولون التقرحي: تظهر بيانات المتابعة الطولية طويلة الأمد المستمدة من دراسات “الآفاق الأوروبية للسرطان والتغذية” أن الاستهلاك المرتفع والمستمر للحوم الحمراء يرتبط بشكل طردي بارتفاع خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي بنسبة تصل إلى 61% لدى المجموعات الأكثر استهلاكا لها مقارنة بالمجموعات التي تستهلكها بحدودها الدنيا.

هذا وينصح خبراء الجهاز الهضمي والعلماء بضرورة إجراء تعديل جوهري على النمط الغذائي اليومي، عبر تحجيم وتقليص الحصص الأسبوعية من اللحوم الحمراء بشكل كبير، والاستعاضة عنها جزئيا بمصادر بروتينية بديلة وآمنة معوياً، مثل بروتين البازلاء أو الأسماك، لضمان تزويد الجسم بالمغذيات الأساسية وفي نفس الوقت حماية القولون والأمعاء من مخاطر الهجمات الالتهابية المزمنة والتلف النسيجي. ج؟