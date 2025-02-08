«المتة» مشروب سحري.. فوائد نجهلها أغلبنا!

تعد “المتة”، واحدة من المشروبات الشعبية في العالم، حيث يتم استهلاك هذه النبتة على نطاق واسع في أمريكا الجنوبية، وفي كل من سوريا ولبنان وبعض المناطق في الأردن، لغناها بمركبات متنوعة تساهم في العديد من الفوائد الصحية.

وأظهرت العديد من الدراسات أن “مشروب “المتة”، له العديد من الفوائد الصحية للبشر، بما في ذلك كونه مضادا للأكسدة، ومضادا للسكري، بالإضافة إلى تنشيط الجهاز العصبي المركزي، من بين فوائد أخرى”.

وقال الدكتور فديريكو فينالي، الباحث في مختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبي: “اكتشفنا أن أسلاف “المتة”، قد ضاعفت جينومها منذ نحو 50 مليون سنة، وقد تكون هذه الزيادة الجينية قد لعبت دورا رئيسيا في تطور تعقيدها الأيضي، ما مكنها من تصنيع مجموعة واسعة من المركبات البيولوجية النشطة مثل التربين والفلافونويدات والفينولات والزانثينات، المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للسكري والمنشطة للجهاز العصبي”.

وبحسب العلماء، “جينوم المتة”، الذي يبلغ طوله الإجمالي 1.06 مليار قاعدة جينية، ويحتوي على 53390 جينا مشفرا للبروتينات على الأقل”.

وقال الدكتور أدريان تورجانسكي، الباحث في جامعة بوينس آيرس: “لقد فهمنا بشكل دقيق أن الجينات ليس لها سلف مشترك، بل تأتي من أصول منفصلة، وأن كلا من المتة والقهوة تطورت لتصنيع الكافيين عبر مسارات متقاربة.”

فوائد “المتة”:

تعتبر “المتة” منشطاً جيداً للقلب والأعصاب.

تساعد في التخفيف من الصداع.

تخفّف من أعراض ضيق النفس وتسهّل عمليّة التنفس.

تعمل “المتة” على تقوية العضلات لدى الرياضيين.

تساعد في تقوية مناعة الجسم.

تخفّف من الشعور بالتعب والإرهاق.

تسهّل عملية الهضم.

تسبّب خسارة الوزن.

تشعر المعدة بالشبع.

تفيد بعلاج أعراض الرشح والإنفلونزا؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي.

يذكر أن “المتة”، هي من الشجيرات البريّة دائمة الخضرة؛ حيث عُرفت بوجودها داخل دول أفريقيا، ومن أكثر المناطق التي أشتهرت بالمتة هي الأوروغواي، ويطلق عليها اسم الشاي الأسود، وهو من المشروبات الساخنة المفضلة بهذه المناطق، وانتشرت المتة بالعديد من الدول العربيّة، ويكثر تواجدها في مناطق سوريا ولبنان، وتنمو شجيرات المتّة على ارتفاع ما بين (4-6) م؛ حيث إنّه يتمّ استخدام الأوراق والأغصان الصغيرة منها فقط، وتحتوي المتة على العديد من الفوائد والمضار وهنا سوف نتعرّف عنها بشكل موسّع، تحتوي المتة على نسبة لا تزيد عن 3% من الكافيين كذلك على المغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز وفيتامين سي والحديد والأملاح المعدنيّة والعديد من الفيتامينات المركّبة.