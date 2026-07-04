المجلس الرئاسي يناقش مسار توحيد «المؤسسة العسكرية»

عقد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، اجتماعاً في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة المكلّف، الفريق أول صلاح الدين النمروش.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الأركان العامة المكلّف إحاطة شاملة حول مشاركته في أعمال مؤتمر رؤساء الأركان الأفارقة، الذي استضافته العاصمة الأنغولية لواندا، مستعرضاً أبرز ما تم تداوله خلال المؤتمر من ملفات أمنية وعسكرية.

وبحث الاجتماع أيضاً مستجدات الجهود الهادفة إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الإجراءات والخطوات العملية المتخذة في هذا المسار، وذلك في إطار تنفيذ رؤية القائد الأعلى للجيش الليبي.

كما تناول اللقاء المساعي الرامية إلى تعزيز وحدة المؤسسة العسكرية ورفع كفاءتها، بما ينعكس على الجاهزية العامة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في البلاد، وفق ما ورد في البيان.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق متواصل من الجهود السياسية والعسكرية الهادفة إلى معالجة حالة الانقسام داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، عبر مسارات توحيد تدريجية تحظى بمتابعة محلية ودولية.