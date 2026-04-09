المركزي يعقد الاجتماع الأول للجنة «مكافحة غسل الأموال» لعام 2026

عُقد صباح اليوم الخميس 09 أبريل 2026 بمقر مصرف ليبيا المركزي الاجتماع العادي الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والقضائية والأمنية والرقابية المعنية.

وركز الاجتماع على استعراض مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الأول للجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية النظام المالي والاقتصادي للدولة.

كما تناول الاجتماع الإجراءات المتخذة استعدادًا لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الدولة، مع مناقشة المخاطر المرتبطة بعدم اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشير إلى غياب إطار تشريعي متوافق مع المعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن الهيئات المختصة، وما قد يترتب على ذلك من تبعات كبيرة على الاقتصاد والنظام المالي الوطني.

واستعرضت اللجنة مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الضوابط الوقائية وحماية النظام المالي، بما يتماشى مع سياسة الإصلاح التي يتبعها مصرف ليبيا المركزي واللجنة الوطنية، وأسفرت المناقشات عن اتخاذ جملة من القرارات الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل الوقائي والتقليل من المخاطر المحتملة.