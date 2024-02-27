المركز العربي الأوروبي يُشيد بكلمة وزير الخارجية الليبي بالإنابة في مجلس حقوق الإنسان

أشاد وفد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرا له والمتحصل على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان بالكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الليبي بالإنابة الطاهر الباعور والتي تناول فيها الأوضاع الإنسانية في غزة، وذلك في أعمال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للمركز الدكتور إيهان جاف خلال مشاركة وفد المركز في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان حيث كانت قضية فلسطين على رأس الأجندة.

وبدأت أمس الاثنين، أعمال الدورة 55 برئاسة المغرب ممثلة في شخص وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وتستمر جلسات المجلس إلى يوم الجمعة الموافق 5 أبريل القادم.

ويضم مجلس حقوق الإنسان الدولي 47 دولة، بينهم 7 دول عربية، هي المغرب والجزائر والكويت وقطر والصومال والسودان والإمارات، وتشهد هذهالدورة حضورا بارزا للقضية الفلسطينية جدول أعمالها.

ويضم مكتب مجلس حقوق الإنسان، كل من رئيس المجلس السفير عمر زنيبر عن المغرب، و3 نواب الرئيس ومقرر، وهم سفراء إندونيسيا وباراغواي وفنلندا وليتوانيا، فيما يضم الفريق الاستشاري للمجلس سفراء تشيلي والعراق وأرمينيا واليونان.

وتضم الجلسة الافتتاحية كلمات رئيس المجلس، رئيس الجمعية العامة، الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ووزير خارجية سويسرا.

ويتحدت في الجلسات رفيعة المستوى خلال الثلاثة أيام الأولى، 136 شخصية من بينهم رئيس بارغواي، نائب رئيس بوروندي، ورؤساء وزراء، و82 وزير خارجية، و14 وزير عدل وآخرين.

وسيتم خلال هذه الدورة مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، وتقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز.