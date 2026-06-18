المشروع الحضاري النهضوي الليبي.. من إدارة الأزمة إلى بناء الدولة الحضارية الحديثة

أولًا: المقدمة العامة (الإطار الفلسفي للمشروع)

يمثل المشروع الحضاري النهضوي الليبي رؤية وطنية استراتيجية شاملة لإعادة بناء الدولة الليبية على أسس حضارية حديثة، تنقلها من حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي والمؤسسي إلى دولة مستقرة، منتجة، عادلة، ومعرفية.

وينطلق المشروع من فرضية مركزية مفادها أن الأزمة الليبية ليست أزمة موارد أو قطاع واحد، بل أزمة دولة ومنظومة حضارية كاملة تشمل الفكر والمؤسسات والإدارة والاقتصاد والمجتمع.

وبالتالي فإن الحل لا يكون جزئيًا أو تقنيًا، بل عبر مشروع حضاري شامل يعيد تأسيس الدولة والإنسان معًا.

ثانيًا: ماهية المشروع

المشروع الحضاري النهضوي الليبي هو:

مشروع وطني شامل لإعادة بناء الدولة والمجتمع

إطار فكري وتنموي وسيادي متكامل

رؤية استراتيجية طويلة المدى

خارطة طريق للتحول من دولة ريعية إلى دولة إنتاجية ومعرفية

وهو ليس برنامجًا حكوميًا مؤقتًا، بل مشروع تأسيس دولة حديثة.

ثالثًا: الرؤية العامة

يرتكز المشروع على بناء:

دولة ليبية موحدة، مستقلة، ديمقراطية، قوية، ذات سيادة، تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتوازن بين الهوية الوطنية والانفتاح على المعرفة والتقنية.

كما يهدف إلى:

ترسيخ الوحدة الوطنية

بناء دولة المؤسسات والقانون

تحقيق التنمية المستدامة

بناء اقتصاد إنتاجي ومعرفي

رفع جودة الحياة

تعزيز مكانة ليبيا إقليميًا ودوليًا

رابعًا: الفلسفة الحاكمة للمشروع

يقوم المشروع على مجموعة من المبادئ الفكرية:

الدولة مشروع حضاري وليست سلطة النهضة شاملة وليست قطاعية الإنسان هو محور التنمية التوازن بين: الأصالة والحداثة

الحرية والنظام

الفرد والمجتمع بناء المؤسسات قبل توزيع الثروة

خامسًا: الركائز الست للمشروع

1- الوحدة الوطنية واللامركزية

تعزيز الهوية الجامعة

إنهاء الانقسام والتشظي

لامركزية تنموية عادلة

2- الاستقلال والسيادة وبناء الدولة

احتكار الدولة للسلاح

بناء مؤسسات قوية

إنهاء التبعية الخارجية

3- الديمقراطية والحكم الرشيد

تداول سلمي للسلطة

شفافية ومساءلة

استقلال القضاء

4- التنمية المستدامة

اقتصاد متنوع

تنمية بشرية واجتماعية وبيئية متوازنة

التحول إلى الاقتصاد المعرفي

5- العدالة الاجتماعية

توزيع عادل للثروة

تقليل الفقر والبطالة

ضمان تكافؤ الفرص

6- الهوية والتجدد الحضاري

الحفاظ على الهوية الوطنية

الانفتاح على العلم والتكنولوجيا

بناء شخصية حضارية متوازن

سادسًا: المحاور الاستراتيجية للمشروع

1- بناء الدولة والمؤسسات

دستور دائم

مؤسسات سيادية

مكافحة الفساد

المصالحة الوطنية

2- التنمية الاقتصادية

تنويع الاقتصاد

دعم القطاع الخاص

الاستثمار والبنية التحتية

تحسين بيئة الأعمال

3- التنمية البشرية

إصلاح التعليم

بناء رأس المال البشري

دعم البحث العلمي

التدريب والتأهيل

4- مجتمع المعرفة

التحول الرقمي

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد المعرفي

الابتكار وريادة الأعمال

5- التنمية الاجتماعية والبيئية

حماية البيئة

تحسين الصحة والخدمات

العدالة الاجتماعية

الاستدامة

سابعًا: محور التنمية المستدامة (القلب الاقتصادي للمشروع)

تمثل التنمية المستدامة الركيزة المادية للمشروع، وتشمل:

الأبعاد الأربعة:

تنمية بشرية

تنمية اقتصادية

تنمية اجتماعية

تنمية بيئية

التحول الاقتصادي:

من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي

تنويع مصادر الدخل

دعم الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة

التحول المؤسسي:

توحيد الموازنة

إصلاح النقد والمالية

ضبط الإنفاق العام

التحول المعرفي:

الحكومة الرقمية

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد الرقمي

ثامنًا: التعليم وبناء الإنسان

يرتكز المشروع على تحويل ليبيا إلى:

مجتمع معرفة وإنتاج علمي

من خلال:

⁠إصلاح التعليم العام

التعليم التقني والمهني

الجامعات البحثية

التحول الرقمي

التعلم مدى الحياة

بناء المعلم الجديد

تاسعًا: الشباب والمرأة في المشروع

الشباب: من رجال ونساء يترك لهم المشروع أربع رسائل في الحياة:

الرسالة الوطنية تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية والنهضةً. الرسالة العربيةً العمل على مشروع حضاري نهضوي عربي يجمع الامه العربية. الرسالة الإسلامية تحقيق مشروع نهضوي إسلامي يجمع الامة الإسلامية. الرسالة الإنسانية جمع الإنسانية قاطبة على المبادي والقيم الإنسانية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف.

والشباب:

قوة التغيير والإبداع

شركاء في القرار والتنفيذ

محور الابتكار والاقتصاد الجديد

المرأة:

شريك كامل في التنمية

عنصر أساسي في الاستقرار الاجتماعي

فاعل في التعليم والاقتصاد والمجتمع

التكامل:

شراكة إنتاجية ومجتمعية

برامج تأهيل وتمكين مشتركة

قيادة الجيل الجديد للنهضة

عاشرًا: الأمن الوطني الشامل

يشمل:

الأمن السياسي

الأمن العسكري

الأمن الاقتصادي

الأمن الغذائي

الأمن المائي

الأمن الصحي

الأمن البيئي

مع:

احتكار الدولة للسلاح

بناء مؤسسات أمنية احترافية

مكافحة الجريمة والإرهاب

الحادي عشر: مراحل التنفيذ

المرحلة الأولى (0–2 سنة)

استقرار مؤسسي

معالجة الخدمات الأساسية

توحيد مؤسسات الدولة

المرحلة الثانية (3–5 سنوات)

إصلاح اقتصادي ومصرفي

توسع تنموي وصناعي

بناء البنية التحتية

المرحلة الثالثة (5–10 سنوات)

اقتصاد معرفي

دولة مستقرة بالكامل

ريادة إقليمية

الثاني عشر: النتائج الاستراتيجية المتوقعة

دولة مستقرة وموحدة

اقتصاد متنوع ومستدام

انخفاض البطالة

تحسين جودة الحياة

تنمية بشرية عالية

تحول إلى اقتصاد معرفي

تعزيز مكانة ليبيا الدولية

الثالث عشر: عوامل النجاح

إرادة سياسية وطنية

مؤسسات قوية

تعليم متطور

شفافية ومساءلة

استقرار أمني

اقتصاد إنتاجي

مشاركة مجتمعية

الرابع عشر: الخلاصة النهائية

يمثل المشروع الحضاري النهضوي الليبي:

مشروع إعادة تأسيس الدولة الليبية وبناء نموذج حضاري حديث قائم على التكامل بين الدولة والتنمية والإنسان والمعرفة.

وهو ليس مجرد رؤية إصلاحية، بل:

مشروع دولة

وخارطة طريق حضارية

ونموذج تحول وطني شامل

ويقوم على قاعدة مركزية:

لا نهضة دون دولة، ولا دولة دون مؤسسات، ولا مؤسسات دون إنسان متعلم ومنتج.

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