المصرف المركزي: 671 مليون دولارٍ إيرادات نفطية منذ بداية ديسمبر

أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى حساباته منذ بداية شهر ديسمبر وحتى يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 بلغت نحو 671 مليون دولارٍ فقطًا، وهو مستوى يعكس حجم التدفقات المالية المسجلة خلال الفترة المذكورة.

وأكد المصرف استمراره في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بصورة منتظمة، وبمعدلات تلبي احتياجات السوق المحلي، وتسهم في دعم الاستقرار النقدي، وتوفير متطلبات النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأشار المصرف إلى أن انتظام عمليات بيع العملة الأجنبية يشكل أحد أدواته الأساسية للحفاظ على توازن السوق، والحد من التقلبات، وضمان انسيابية تمويل الواردات والأنشطة التجارية، بما ينعكس على مستويات الأسعار والسيولة داخل الاقتصاد المحلي.