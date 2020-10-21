المفوضية الأوروبية: لا أحد يُريد إغلاقاً ثانيا ويجب الانضباط لمنع تفشي الوباء

صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، إنه لا أحد في أوروبا يريد إغلاقا ثانيا بسبب انتشار فيروس كورونا، لذلك يحتاج الناس إلى الانضباط لمنع انتشار الوباء.

وقال سيفكوفيتش، في تصريح اليوم الأربعاء: “لا أحد في أوروبا يريد إغلاقا ثانيا، الناس لا يريدون ذلك، ولا الشركات كذلك”، وحث الناس على التعامل بمسؤولية لمواجهة انتشار الفيروس.

وتجدر الإشارة إلى أن تفشي وباء كورونا أجبر السلطات في مختلف الدول على إغلاق جزء كبير من منشآت الإنتاج، وكذلك حدودها في الربيع الماضي، ما أدى إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تم حظر معظم منافذ البيع بالتجزئة، وحظر الأنشطة الترفيهية، وتوقفت السياحة، وفرضت قيود سفر صارمة.

وتتزامن تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي وباء كورونا في مختلف الدول الأوروبية.

وحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” تجاوز عدد الإصابات في دول الاتحاد الأوروبي 5 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وتم تسجيل أكثر من 200 ألف حالة وفاة.