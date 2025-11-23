المفوضية تنهي انتخاب عمداء 16 مجلساً بلدياً

أنهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات عمداء 16 مجلساً بلدياً، تنفيذاً لقرار مجلس المفوضية رقم (223) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان انتخاب عمداء المجالس البلدية المنتخبة ضمن المجموعة الثالثة – 2025.

وأصدرت المفوضية حزمة من القرارات باعتماد نتائج انتخاب عمداء البلديات في المجالس الـ16، مؤكدة أن العملية جرت وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام الكامل من لجان الإشراف لضمان سير الانتخابات بشفافية ونزاهة.

ويأتي هذا الاستحقاق ضمن جهود المفوضية لتعزيز مبدأ التداول على السلطة في الإدارة المحلية، ودعم آليات الحكم المحلي الديمقراطية.

وأوضحت المفوضية أن نتائج الانتخابات ستُحال كاملةً إلى وزارة الحكم المحلي، تطبيقاً لما نصت عليه المادة (74) من اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023 وتعديلاتها.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعلن تمديد الترشح واعتماد النتائج ونشر القوائم الأولية لانتخابات النقابات

أعلنت إدارة انتخاب النقابات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تمديد فترة الترشح جزئيًا ولمدة 3 أيام، اعتبارًا من الأحد الموافق 23/11/2025 وحتى نهاية دوام الثلاثاء 25/11/2025، لعدد نقابتين فرعيتين بالنقابة العامة للمهن الهندسية، وهما: النقابة الفرعية الساحل الغربي والنقابة الفرعية الجفارة. وأكدت الإدارة أنه في حال عدم تقدم أي مترشح خلال هذه الفترة، سيتم استبعاد النقابة الفرعية من العملية الانتخابية لعدم وجود ترشح.

كما أصدر مجلس المفوضية قرار رقم (248) لسنة 2025 بشأن اعتماد النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة لأطباء الأسنان لعام 2025.

إضافةً إلى ذلك، أعلنت إدارة انتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية أن يوم الإثنين 24/11/2025 سيكون موعد نشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات النقابات الفرعية لنقابة النجارة وقطع الزجاج، لمدة يومين للاطلاع وتقديم الطعون إن وجدت خلال المدة القانونية، وستتم عملية النشر في مقرات مكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة ضمن نطاق النقابات الفرعية، ومقرات النقابات نفسها إن وجدت.

وتؤكد المفوضية على حرصها على ضمان الشفافية وسير العملية الانتخابية وفق المواعيد القانونية، داعية جميع المهتمين إلى متابعة المواعيد المحددة والالتزام بها.

للاطلاع على التفاصيل عبر صفحة اتحادات النقابات الرسمية على فيسبوك: اضغط هنا