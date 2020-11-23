المكسيك.. قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل مُعارضين

أفادت صحيفة El Universal، إن حافلة كانت تقل مشاركين في مسيرة نظمتها الجبهة الوطنية ضد رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، انقلبت أمس في ولاية تاماوليباس في شمال شرق البلاد.

وذكرت الصحيفة، على موقعها في الإنترنت، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحافلة، كانت قادمة من مكسيكو سيتي.

ووصلت عدة فرق من رجال الإنقاذ والأطباء إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للركاب.

وبحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن شهود عيان، تجاوز سائق الحافلة الحد الأقصى للسرعة، وفقد السيطرة عليها. وبدأت السلطات الإقليمية المختصة بالتحقيق في ملابسات وظروف الحادث.

#Video 📹 Dos personas muertas y 21 lesionadas fue el saldo de la volcadura de un autobús que procedía de la manifestación en la Ciudad de México del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA) https://t.co/YTvWps4rWb pic.twitter.com/npB676CBrr — El Universal (@El_Universal_Mx) November 23, 2020