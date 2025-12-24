المنفي ينعى الحداد: هذا المصاب الجلل يُمثل خسارة جسيمة للمؤسسة العسكرية

نعى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري، العميد محمود القطيوي، ومرافقيهم، إثر تحطّم الطائرة التي كانت تُقلّهم أثناء عودتهم إلى العاصمة طرابلس عقب مهمة رسمية من مدينة أنقرة بالجمهورية التركية.

وقال المنفي عبر حسابه على منصة “إكس”: “إن هذا المصاب الجلل يُمثل خسارة جسيمة للمؤسسة العسكرية الليبية وللوطن بأسره، حيث فقدت ليبيا قيادات عسكرية وطنية كرست حياتها لخدمة البلاد، وتحملت مسؤولياتها بكل أمانة في ظروف دقيقة، وأدّت واجبها بروح عالية من الانضباط والالتزام والإخلاص، واضعة مصلحة الوطن وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار”.

وأضاف: “وإذ نُعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الفقداء وذويهم، وإلى زملائهم ورفاقهم في صفوف القوات المسلحة، فإننا نثمّن عاليا ما قدّموه من عطاء وتضحيات في سبيل ليبيا، ونؤكد أن ذكراهم ستظل محفوظة في وجدان الوطن ومؤسساته.. نسأل المولى العليّ القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان”.