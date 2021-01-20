الناتو والاتحاد الأوروبي يتطلعان للعمل مع« بايدن»

حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي أكدو أنهما يتطلعان إلى العمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بين أوروبا والولايات المتحدة.

وأفاد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في تغريدة في ختام عشاء عمل مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عشية تنصيب بايدن: “نتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت نواجه فيه تحديات عالمية لا يمكن لأي طرف أن يواجهها بمفرده”. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وسيتولى بايدن السلطة رسميا في حفل تنصيب يوم الأربعاء 20 يناير.

وتشهد واشنطن انتشارا مكثفا لقوات الحرس الوطني، تحسبا لأي مواجهات أو أعمال شغب، بعد اضطرابات اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن مؤخرا.

Dinner with @eucopresident & @JosepBorrellF. We look forward to working with President-elect @JoeBiden to further strengthen ties between the #UnitedStates & #Europe, as we face global challenges none of us can tackle alone. pic.twitter.com/NKRBSrPXgn — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 19, 2021