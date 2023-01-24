«الناتو» يدعو إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة متقدمة

دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، ألمانيا والحلفاء إلى تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية وأنظمة أسلحة متقدمة.



وأكد ستولتنبرغ، خلال زيارة إلى برلين، اليوم الثلاثاء، أنه “لا مؤشر على أن روسيا غيرت أهدافها في عمليتها العسكرية بأوكرانيا”.

وشدد أمين الحلف على أهمية إرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى كييف لمساعدتها على صد القوات الروسية.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: “في هذه اللحظة الحاسمة من الحرب يجب علينا تزويد أوكرانيا بأنظمة أثقل وأكثر تقدما، ويجب علينا فعل ذلك سريعا”.

كما حذر أمين عام الحلف من أن روسيا تستعد لشن هجمات جديدة، وقال إنه يجب على الحلفاء تعزيز دعمهم العسكري لأوكرانيا المحاصرة.

وأفاد بأن “الدبابات القتالية بالطبع هامة لصد الهجمات الروسية ولكي تتمكن أوكرانيا أيضا من استعادة الأراضي ولكي تنتصر كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا”.

وأشار إلى أنه أجرى “محادثات جيدة” مع وزير الدفاع الألماني حول تسليم دبابات ليوبارد القتالية لأوكرانيا، مبينا أنه “واثق من أنه سيكون هناك حل قريبا بشأن تسليم الدبابات”.

من جانبه أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أنه لا يوجد خلاف بين الحلفاء بشأن إرسال دبابات قتالية ثقيلة إلى أوكرانيا، مؤكداً أن برلين ستتحرك سريعاً في حال اتخاذ قرار إيجابي للقيام بذلك.

وأضاف بيستوريوس، أنه يتعين ألا يصبح الحلف طرفاً بالحرب في أوكرانيا، وفق قوله.