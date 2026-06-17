النرويج تضرب بقوة.. العراق يتعثر برباعية في افتتاح مشواره المونديالي

تلقى المنتخب العراقي خسارة قاسية أمام نظيره النرويجي بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026، في مباراة كشفت عن قوة المنتخب الأوروبي وصعوبة المهمة التي تنتظر “أسود الرافدين” في بقية مشوار البطولة.

ورغم الأجواء الحماسية والدعم الجماهيري الكبير الذي رافق المنتخب العراقي، فإن البداية جاءت صعبة أمام منتخب نرويجي يمتلك عناصر هجومية مميزة ويعيش فترة فنية مستقرة. ونجحت النرويج في فرض أسلوبها منذ الدقائق الأولى، معتمدة على الضغط العالي والسرعة في نقل الكرة نحو المناطق الهجومية.

واستطاع المنتخب النرويجي ترجمة أفضليته إلى أهداف متتالية، مستغلًا بعض المساحات والأخطاء الدفاعية، ليضع العراق تحت ضغط كبير طوال فترات المباراة. ورغم محاولات أسود الرافدين العودة إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق، فإن الفعالية الهجومية للنرويج كانت حاضرة بقوة.

وسجل المنتخب العراقي هدفه الوحيد وسط المباراة، ليمنح جماهيره بعض الأمل في العودة، لكن المنتخب النرويجي رد سريعًا وأعاد الفارق إلى ما كان عليه، قبل أن يضيف هدفًا رابعًا أنهى المواجهة عمليًا.

وبرزت النرويج كواحدة من أقوى المنتخبات في المجموعة، بفضل التنظيم الجماعي والقدرة الكبيرة على استغلال الفرص، فيما ظهر العراق بمستويات متباينة بين فترات جيدة هجوميًا وأخرى عانى خلالها دفاعيًا أمام الضغط المتواصل للمنافس.

ورغم قسوة النتيجة، فإن المنتخب العراقي لا يزال يملك فرصة التعويض في الجولتين المقبلتين، حيث تنتظره مواجهة صعبة أمام فرنسا، قبل لقاء مصيري أمام السنغال. وسيكون الجهاز الفني مطالبًا بمراجعة الأخطاء الدفاعية سريعًا والعمل على استعادة ثقة اللاعبين قبل الاستحقاقات القادمة.