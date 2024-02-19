النرويج توافق على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أمس الأحد، الموافقة على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية، التي جمعتها إسرائيل.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان إن “البرنامج المؤقت سيلعب دورا حاسما في الحيلولة دون انهيار السلطة الفلسطينية ماليا”.

وتضطلع النرويج بموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل ومسؤولين فلسطينيين، بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبموجب اتفاقيات أوسلو التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية.