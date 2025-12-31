النفط العالمي يحقق مكاسب قياسية في 2025.. آسيا تسيطر على غالبية الشحنات

عزّزت أكبر الدول المصدّرة للنفط الخام شحناتها إلى الأسواق العالمية خلال عام 2025، مستفيدة من زيادة الإنتاج، في وقت شهدت فيه الواردات العالمية نموًا أضعف، نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع وتيرة الطلب، لا سيما في آسيا وأوروبا، وفق تقرير الحصاد السنوي لوحدة أبحاث الطاقة.

وأفاد التقرير بأن متوسط صادرات النفط العالمية المنقولة بحرًا ارتفع إلى 42.6 مليون برميل يوميًا في 2025، مقارنة بـ40.8 مليون برميل يوميًا في 2024، بعد أن بدأت الصادرات العام دون مستوى 40 مليون برميل يوميًا في يناير، قبل أن تسجّل ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأشهر التالية.

وتصدّرت السعودية قائمة أكبر الدول المصدّرة للخام المنقول بحرًا بمتوسط صادرات بلغ 6.09 مليون برميل يوميًا، تلتها روسيا عند 5.06 مليون برميل يوميًا، ثم الولايات المتحدة بنحو 3.78 مليون برميل يوميًا، والعراق 3.35 مليون برميل يوميًا، والإمارات 3.12 مليون برميل يوميًا. وجاءت البرازيل عند 2.08 مليون برميل يوميًا، وإيران 1.66 مليون برميل يوميًا، والنرويج 1.45 مليون برميل يوميًا، والكويت 1.40 مليون برميل يوميًا، ونيجيريا 1.34 مليون برميل يوميًا.

وسجّلت البرازيل أكبر زيادة بين كبار المنتجين بارتفاع صادراتها نحو 360 ألف برميل يوميًا، أي 20% مقارنة بعام 2024، مدفوعة بارتفاع الإنتاج إلى مستويات قياسية مع توجّه غالبية الشحنات إلى الصين. كما زادت صادرات السعودية والإمارات بنحو 160 ألف برميل يوميًا لكل منهما، مع تخفيف قيود الإنتاج ضمن التزامات أوبك+.

وفي المقابل، حافظت صادرات روسيا البحرية، باستثناء شحنات قازاخستان عبر ميناء سي بي سي، على متوسط 3.5 مليون برميل يوميًا، دون تأثر ملموس بالعقوبات الغربية المتزايدة على شركات النفط الروسية الكبرى.

وعلى صعيد الواردات، ارتفع متوسط النفط المستورد عالميًا إلى 41.95 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ41 مليون برميل يوميًا في 2024، مع تصدّر الصين قائمة أكبر الدول المستوردة بمتوسط 10.28 مليون برميل يوميًا، تلتها الهند 4.86 مليون برميل يوميًا، ثم كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان، وهولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وسنغافورة.

وأشار التقرير إلى أن زيادة واردات الصين بنسبة 1.5% خلال العام تعكس تعزيز المخزونات التجارية والإستراتيجية أكثر من نمو الاستهلاك الفعلي، في ظل تباطؤ الطلب العالمي إلى نحو 835 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمليون برميل يوميًا في 2024، وفق وكالة الطاقة الدولية.