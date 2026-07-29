النفط يقفز والذهب يتماسك.. أسواق العالم تحت الضغط

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في الأسواق العالمية خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، بعد أن أنهى الخام سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط، ومخاوف متزايدة بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وصعد خام برنت إلى 87.39 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 3.30 دولارات، بما يعادل 3.9%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 82.31 دولارًا للبرميل، بزيادة بلغت 3.05 دولارات أو 3.8%.

وجاءت موجة الصعود في أسعار النفط عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، ما عزز مخاوف المستثمرين من انعكاسات التطورات الأمنية على حركة إمدادات الطاقة والأسواق العالمية.

وتترقب الأسواق تداعيات أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط، خصوصًا مع المخاوف المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط عالميًا، إذ تمر عبره كميات كبيرة من إمدادات الطاقة المتجهة إلى الأسواق الدولية.

كما تلقت أسعار الخام دعمًا من مؤشرات مرتبطة بالسوق الأمريكية، بعدما أظهرت بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس احتمالات تقلص المعروض في أكبر اقتصاد ومستهلك للطاقة عالميًا.

وفي أسواق المعادن، شهد الذهب ارتفاعًا محدودًا مع استمرار استقرار الدولار وترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وسجلت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل في بورصة كومكس مستوى 4101.30 دولارًا للأونصة، مرتفعة بنسبة 0.07% مقارنة بالإغلاق السابق.

كما صعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 4041.92 دولارًا للأونصة، بزيادة بلغت 0.31% عن سعر التسوية السابق.

وتأتي تحركات الذهب قبل اختتام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه بشأن السياسة النقدية، الذي استمر يومين، وسط توقعات واسعة بأن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير.

ويتابع المستثمرون أيضًا قرارات البنوك المركزية الكبرى الأخرى، إذ تشير التوقعات إلى اتجاه بنك إنجلترا وبنك اليابان للحفاظ على مستويات الفائدة الحالية خلال اجتماعاتهما المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاوف بشأن مسار الاقتصاد العالمي.

ورغم ارتفاع الذهب، حافظ الدولار الأمريكي على تداولاته قرب أعلى مستوى له خلال شهر، ما زاد تكلفة المعدن الأصفر بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو عامل يحد عادةً من ارتفاعات الذهب.

وتبقى أسواق الطاقة والمعادن شديدة التأثر بالتطورات الجيوسياسية وقرارات البنوك المركزية، حيث يمثل الشرق الأوسط محورًا رئيسيًا في سوق النفط العالمي بسبب دوره في إنتاج الطاقة وموقعه الاستراتيجي المرتبط بالملاحة البحرية، بينما تترقب الأسواق إشارات الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل أسعار الفائدة والدولار وحركة الأصول المالية خلال الفترة المقبلة.