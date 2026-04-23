الهلال الأحمر ينقذ مئات «المهاجرين غير النظاميين» في البحر

في استجابةٍ إنسانية سريعة، نجحت فرق الهلال الأحمر طبرق في إنقاذ 404 مهاجرين من جنسيات مختلفة كانوا على متن 10 مراكب للهجرة غير النظامية، وذلك بعد تعرضهم لظروف قاسية في عرض البحر. وتلقت الفرق البلاغ من جهاز غفر السواحل، ليتم التحرك الفوري نحو نقاط الإنزال على الساحل.

على الفور، قدمت فرق الهلال الأحمر الإسعافات الأولية اللازمة والدعم الإنساني للمهاجرين، بما في ذلك توزيع المياه والطعام وتوفير المأوى. هذا التدخل السريع يبرز التزام الهلال الأحمر برسالته الإنسانية في حماية الأرواح وتخفيف معاناة الأفراد في أسوأ الظروف، وذلك ضمن مشروع الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقد جاء هذا العمل الإنساني المتواصل في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها فرق الهلال الأحمر في توفير الدعم للمهاجرين العالقين على السواحل الليبية، وتعكس هذه الجهود مدى التزام هذه الفرق بالمساهمة الفعالة في مواجهة التحديات الإنسانية المعقدة.

الهجرة غير النظامية تعد واحدة من التحديات الكبرى التي تواجهها العديد من الدول الساحلية، ومنها ليبيا، والتي تشهد العديد من محاولات الهجرة عبر البحر إلى أوروبا. جهود الهلال الأحمر طبرق في هذا السياق تعد مثالاً بارزًا على الاستجابة الإنسانية السريعة والفعالة التي تهدف إلى حماية الأرواح، بالإضافة إلى تقديم الدعم الصحي والاجتماعي للمهاجرين.