الهند.. تُسجل رقماً قياسّي في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

يرتفع إجمالي الإصابات في الهند إلى 37336 [انترنت]

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 2293 إصابة جديدة بفيروس كورنا خلال الـ24 ساعة الماضية، و71 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم السبت: “تم تسجيل 2293 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 37336، كما تم تسجيل 71 حالة وفاة بسبب الفيروس ليصبح إجمالي الوفيات 1218، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 9951 شخصا.

ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أكثر الولايات الهندية تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الوفيات فيها الى 485 شخصا، في حين بلغت الإصابات فيها 11506، تليها ولاية (غوجارات) بـ236 حالة وفاة، إلى جانب 4721 إصابة، وسط انتشار الجائحة في 32 ولاية هندية.

وقالت وزارة الداخلية الهندية في بيان إن الحكومة المركزية قررت للمرة الثالثة تمديد الاغلاق الكامل الذي كان مقررا أن ينتهي في الرابع من مايو الجاري، نظرا “لفوائد تبعات الإغلاق الذي تم اتخاذه حتى الان للحد من انتشار فيروس كورونا”.

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