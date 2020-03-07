اليمن.. المبعوث الأممي يدعو من مأرب للتهدئة واستئناف العملية السياسية

غريفيث: يمر اليمن بمنعطف خطير. [أرشيفية/رويترز]

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، السبت، إلى التهدئة بين القوات الحكومية وجماعة “الحوثي” واستئناف العملية السياسية في البلاد.

وأفاد مكتب المبعوث الأممي في تغريدة عبر تويتر، بأن “غريفيث يزور السبت مدينة مأرب ليكرر دعوته للتهدئة واستئناف العملية السياسية”.

وسيقابل غريفيث سيقابل السلطات المحلية، وقادة القبائل ومجموعة من النساء والشباب وناشطي المجتمع المدني في مأرب، بالإضافة لبعض النازحين اليمنيين”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن غريفيث قوله، للصحفيين في مكتب محافظ مأرب سلطان العرادة: “يمر اليمن بمنعطف خطير، فإما تصمت البنادق ويتم استئناف العملية السياسية، وإما ينزلق البلد مرة أخرى لنزاع ومعاناة واسعي النطاق كما نشهد اليوم في مأرب.

ووصل غريفيث في وقت سابق اليوم السبت، إلى مأرب قادما من العاصمة السعودية الرياض التي عقد فيها الجمعة لقاء مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك تناولت تطورات الوضع في البلاد وأهمية وقف التصعيد العسكري.

ويُرجح أن يعقد المبعوث الأممي لقاء مع نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح الذي قدم من الرياض إلى مأرب الجمعة، ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى التعامل مع الوضع العسكري شرقي البلاد.

ويأتي تحرك المبعوث الأممي بعد قرابة أسبوع من سيطرة جماعة الحوثي على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف “الإستراتيجية”، ما أدى إلى نزوح آلاف الأسر إلى محافظة مأرب المجاورة.

اقترح تصحيحاً