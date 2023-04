انتشال جثث مهاجرين قُبالة شواطئ صبراتة

إلى/ متطوعي الهلال الأحمر فرع صبراتة، أود أن أعبر عن امتناني وتقديري لجهودكم الإنسانية والبطولية في إنتشال جثث المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم في مأساة بحرية مروعة. لقد أظهرتم شجاعة وتضحية استثنائية في مواجهة هذا المشهد المؤلم والصادم، وذلك في أولى أيام عيد الفطر، وقت يفترض أن يكون فيه الفرح والسعادة هما السائدان. أنتم نموذج يحتذى به للعطاء والإخلاص والإنسانية، وأنتم فخر للهلال الأحمر وللشعب الليبي. لقد قدمتم خدمة جليلة لهؤلاء المهاجرين الذين كانوا يبحثون عن حياة أفضل، ولأسرهم التي تنتظر خبرهم بقلق. لقد كرمتم ذكراهم وأعطيتمهم ما يستحقون من احترام وكرامة. أشكركم من كل قلبي على ما قمتم به، وأدعو الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يحفظكم من كل سوء، وأن يديم عليكم الصحة والسلامة. كل عام وأنتم بخير. حمزة عبدالله الشارف مدير الهلال الأحمر فرع صبراتة ————————————— To the volunteers of the Red Crescent branch of Sabratha, I would like to express my gratitude and appreciation for your humanitarian and heroic efforts in retrieving the bodies of the irregular migrants who perished in a horrific maritime tragedy. You have shown exceptional courage and sacrifice in facing this painful and shocking scene, and that on the first day of Eid al-Fitr, a time when joy and happiness are supposed to prevail. You are a model of generosity, dedication and humanity, and you are a pride for the Red Crescent and the Libyan people. You have provided a great service to these migrants who were looking for a better life, and to their families who are waiting for their news anxiously. You have honored their memory and given them what they deserve of respect and dignity. I thank you from the bottom of my heart for what you have done, and I pray to God to reward you with the best reward, and to protect you from all evil, and to keep you healthy and safe. Happy Eid. Hamza Alsharif , Director of the Libyan Red Crescent, Sabratha branch