انحطاط تاريخي!

بدأت الهجمة على ارتباط العرب بالإسلام بتغيير الخطاب الديني حسب هوى الحاكم، الدين هو الثابت ولكن شيوخ السلطان الذين حرموا قيادة المرأة للمركوب سابقا أصبحوا يَرَوْن ألا مانع من القيادة الآن، والسفر والفجور والرقص والغناء وحتى مشاهدة العاريات والحركات السافرة على حلبة المصارعة أمام الرجال والنساء وحتى الأطفال، كل ذلك يحدث قرب الأماكن المقدسة!.

في يوم وليلة انفتحت أرض الحرمين على الغربي القوي جداً دون خجل أو توضيح من الساسه والشيوخ ، لا يمتلكون رداً على إعدامات طالت أناسا وشيوخاً قالوا نعم لكلام السلطان فيما سبق والآن غير السلطان رأيه بأن رقص نساء حلال وكلام الخطيئة في قنوات الإخبارية وغيرها حسنات!.

وصل الأمر بحفلات وغناء وصرف أموال طائلة لجلب أي شخصية تافه في العالم ليرقص في الخليج وتقصف غزة وتشتعل كثير من المواقع العربية دون إحساس منه ومن شيوخ البطن، سوء تغريدات صهيونية تعلن التعاطف لما وصل إليه حالة العرب.

التشكيك في الهوية العربية والدين والتاريخ وصل إلى حد الاستهزاء بدولة ليبيا من قِبل مالك قناة mbc الخليجية.

لايعلمون عن تاريخ ليبيا الجديد والقديم إلا من خلال ذاكرة عفنة رسمت من قِبل العم سام الذي عرى عنهم الثياب وأحط بهم أقوى انحطاط.

لم يبقى لهم من حالة العرب وما فوق الدماء وقصف الأبرياء في عاصمة هي كانت ولازالت شاهدة على أزهى العصور، أن يخرج شيخ الحرم المكي ((الكلباني)) ويفتي بالغناء لأن الرسول استقبل الفنانات!.

هنا حصل الفرق بأننا في عز ضعف وفقر ليبيا قد صدرت الجهاد والعز والفخر سابقاً ولاحقا، ويبقى لغيرهم في عز ضعفهم وأيضا غنائهم قد صدروا الغدر والفجور والعهر.