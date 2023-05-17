انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في جدة

انطلق، اليوم الأربعاء، اجتماع وزراء الخارجية العرب في مدينة جدة السعودية تحضيرا للقمة العربية، التي ستنعقد بعد غد الجمعة.

وترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 38، وذلك بعد تسلمها من الجمهورية الجزائرية.

وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة له: “يمر عالمنا اليوم بتحديات وصعوبات عديدة تجعلنا أمام مفترق طرق، تحتم علينا الوقوف صفاً واحداً، وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، لتصبح منطقتنا آمنة مستقرة، تنعم بالخير والرفاه”.

وأشار بن فرحان إلى أن المنطقة العربية تزخر بطاقات بشرية وثروات طبيعية تفرض علينا التنسيق المستمر، وتسخير كافة الأدوات الممكنة لها، وتفعيل وابتكار آليات عمل جديدة، تنبذ الخلافات البينية، وترفض التدخلات الخارجية.

وفي ختام الكلمة، جدد الوزير تطلع المملكة العربية السعودية للعمل مع الأشقاء العرب لتعزيز واستقرار أمن الدول العربية، وحشد الجهود والإمكانات للمضي قدماً في مسار التنمية والازدهار لبناء مستقبل تنعم به الأجيال القادمة.