انطلاق جلسة مجلس النواب برئاسة النائب «النويري»

انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني الأستاذ مصباح دومة.

وأكدت مصادر أن الجلسة تُعقد بشكل مغلق، وسط متابعة من أعضاء المجلس.

ومجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية الرئيسية في البلاد، ويلعب دورًا حاسمًا في صياغة القوانين ومراقبة أداء الحكومة.

ويُعقد المجلس جلساته بحضور قياداته، حيث يترأس النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، الجلسات في بعض الأحيان، خصوصًا عند غياب رئيس المجلس، لضمان سير العمل التشريعي بشكل منتظم. الجلسات المغلقة غالبًا ما تناقش قضايا حساسة تتطلب السرية لضمان سير المشاورات بسلاسة.