انفجار خزان نفط بميناء الحديدة اليمني

انفجر أحد خزانات وقود المنشآت النفطية بميناء الحديدة، غرب اليمن، اليوم السبت، بعد أسبوع من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الميناء.

وقالت مصادر محلية إن الخزان رقم 38 «بترول» بمنشآت النفط في ميناء الحديدة، انفجر وتصاعدت ألسنة اللهب منه، بعد يومين من إطفاء الحرائق الناجمة عن هجوم السبت الماضي.

وشنت طائرات إسرائيلية، السبت الماضي، عدة غارات جوية في وحول ميناء الحديدة في اليمن، في عملية ذكر الجيش الإسرائيلي أنها ضد أهداف عسكرية حوثية، و”رداً على مئات الهجمات التي نفذت ضد إسرائيل في الأشهر الأخيرة”.

وتسبب القصف بأضرار كبيرة في الميناء واحتراق معظم خزانات الوقود التي ظلت تشتعل النيران بداخلها لمدة خمسة أيام، قبل أن تعلن سلطات ميليشيا الحوثي إخمادها في وقت لاحق.