انفجار قوي يهز وسط ناشفيل الأمريكية

وقع انفجار قوي وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وتُحقق أجهزة الأمن الأمريكية في انفجار قوي دوى في ساعات مبكرة من اليوم الجمعة وسط المدينة.

وأعلنت شرطة ناشفيل على حسابها في تويتر أن الانفجار وقع في الساعة الـ6:30 صباح اليوم، مؤكدة أن سيارة انفجرت في المكان.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان على الأرجح عملا مُدبرًا، مضيفة أن أجهزة إنفاذ القانون أغلقت الشوارع وسط المدينة، مشيرة إلى أن التحقيقات في الحادث جارية بمشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).

MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

من جانبه صرح المتحدث باسم شرطة ناشفيل، دون أرون، بأن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار، مشيرا إلى أن وضعهم ليس حرجا.

هذا ودعت إدارة الإطفاء المحلية المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

ونقل موقع USA Today عن الشرطة تأكيدها أنها تلقت في الساعة السادسة من فجر اليوم تقارير عن سيارة مشبوهة متروكة أمام مبنى تابعة لشركة الاتصالات AT&T وسط المدينة، مشيرة إلى أن ضابطا متواجدا في المكان استدعى وحدة خاصة بالأجهزة المتفجرة وهي كانت في طريقها إلى الموقع عندما دوى الانفجار.

وسبق أن أكد مكتب إدارة الطوارئ لوسائل الإعلام أن انفجار حافلة (منزل متنقل) متروكة في وسط المدينة ألحق ضررا بعدد من المباني في الحي.

وقال شاهد عيان لشبكة “سي إن إن” إن الانفجار وقع أمام منزله مباشرة، مما تسبب في تحطم نوافذه، مضيفا أن “كل شيء في الشارع كان مشتعلا.. كانت هناك 3 سيارات مشتعلة بالكامل”.

وقامت السلطات الأمريكية بإخلاء المنطقة المحيطة بالانفجار في المدينة، وطلبت من السكان إخلاء منازلهم.

وكانت السلطات في طريقها لموقع حدده بلاغ عن مركبة مشبوهة، عندما وقع الانفجار بعد الساعة السادسة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي، وكانت المركبة متوقفة قرب مبنى بنك في قلب المدينة.

هذا وتداولت وسائل إعلام أمريكية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مرعبة للانفجار الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة بالبنايات المجاورة.

