انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 20 يناير 2021 - 16:39 | آخر تحديث: 20 يناير 2021 - 16:43 نُشر: الأربعاء، 20 يناير 2021 - 16:39
دولي
سماع دوي انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد

نقلت وكالة “رويترز” عن تلفزيون إسباني محلي، أنه سُمِع دوي انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت قناة “لا سيكستا” التلفزيونية اليوم الأربعاء، أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأبلغ شاهدان عيان لـ”رويترز” بأنهما سمعا انفجارا مدويا، وقالا إن عامودا من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.

هذا ولم تؤكد أجهزة الطوارئ بعد ما حدث.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الإنفجار.

آخر تحديث: 20 يناير 2021 - 16:43
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